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«Декабрь, сделаем это». Алджамейн Стерлинг вызвал на бой Жана Силву

«Декабрь, сделаем это». Алджамейн Стерлинг вызвал на бой Жана Силву
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Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг заявил о готовности провести поединок с бразильцем Жаном Силвой.

«Декабрь, давайте сделаем это. Давайте… Я хочу дать ему возможность восстановиться, подготовиться и предстать лучшей версией себя. Я буду рад принять этот бой.

Я хочу провести бой, который будет иметь наибольший смысл, с самым большим именем, бой, который приведёт меня куда-то. А не просто какой-то бой, чтобы сказать, что я подрался с этим парнем. Мне это не нужно. Чуваки, мне 37 лет. Хватит тянуть время», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

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