Генеральный директор UFC Дана Уайт анонсировал специальный бонус для турнира UFC 331, который состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе (США).
«Только на одну ночь мы введём бонус за «настоящий хаос» в клетке. Для UFC 331 мы введём бонус «настоящий хаос» в размере $ 50 тыс., и он достанется бойцу, который, по моему мнению, заслуживает его больше всего», — сказал Уайт в социальных сетях.
Напомним, в главном бою турнира UFC 331 чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Джошуа Ван проведёт реванш с бывшим обладателем титула бразильцем Александром Пантожей.
Дана Уайт во время инцидента со стрельбой на ужине с Трампом