Генеральный директор UFC Дана Уайт анонсировал специальный бонус для турнира UFC 331, который состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе (США).

«Только на одну ночь мы введём бонус за «настоящий хаос» в клетке. Для UFC 331 мы введём бонус «настоящий хаос» в размере $ 50 тыс., и он достанется бойцу, который, по моему мнению, заслуживает его больше всего», — сказал Уайт в социальных сетях.

Напомним, в главном бою турнира UFC 331 чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Джошуа Ван проведёт реванш с бывшим обладателем титула бразильцем Александром Пантожей.

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