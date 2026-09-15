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«Ты никогда не бываешь виноватым». Махачев обратился к Джону Джонсу по поводу допинга

«Ты никогда не бываешь виноватым». Махачев обратился к Джону Джонсу по поводу допинга
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Чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев обратился к американцу Джону Джонсу, ранее не согласившемуся с его заявлением.

Напомним, ранее Махачев заявил, что у Джонса нет 20 побед подряд в организации из-за допинг-скандалов, на что последний отреагировал негативно.

«Джон, я ни в коем случае не пытаюсь принизить твои достижения. Но вся твоя жизнь так или иначе связана с нарушением правил, и почему-то ты никогда не бываешь виноватым», — написал Махачев в социальной сети X (ранее Twitter).

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