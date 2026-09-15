Сириль Ган отреагировал на решение Аспиналла освободить титул UFC

Бывший претендент на титул в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC француз Сириль Ган прокомментировал решение британца Тома Аспиналла оставить пояс.

«Не могу дождаться», — написал Ган в социальных сетях.

Сирилю Гану 36 лет. Французский боец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году, с 2019-го выступает в UFC. Трижды становился претендентом на титул в тяжёлом весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

Ранее Даниэль Кормье заявил, что Ган должен быть признан чемпионом UFC в тяжёлом весе.

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