«Он определённо величайший». Стрикленд вступился за Джонса в споре с Махачевым

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд поддержал бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях соотечественника Джона Джонса в споре с россиянином Исламом Махачевым.

Напомним, Махачев заявил, что серию Джонса из 20 побед подряд в UFC нельзя засчитывать из-за допинг-скандалов, на что последний отреагировал негативно.

«Как человек, который постоянно подшучивает над ним… Определённо величайший в MMA. Когда я был ребёнком, Джон Джонс переоткрывал MMA в каждом бою…» — написал Стрикленд в социальных сетях.

Ранее Махачев заявил, что Джонс не берёт на себя ответственность на проблемы в карьере.