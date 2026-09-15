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«Шон — живучий человек». Чимаев поделился ожиданиями от возможного боя Стрикленд — Имавов

«Шон — живучий человек». Чимаев поделился ожиданиями от возможного боя Стрикленд — Имавов
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев высказался о возможном поединке за титул между американцем Шоном Стриклендом и французом Нассурдином Имавовым.

«Тяжёлый бой. Я надеюсь, что Имавов с их боя, который был, пару лет прошло, усовершенствовался в ударке и… Думаю, перебьёт. Шон такой, знаешь, живучий человек. Если он передышит Имавова, то будет тяжело. Если Имавов будет хорошо себя чувствовать… Технически, я думаю, Имавов намного лучше, чем он», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.

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