Хорхе Масвидаль сказал, кто должен подраться за вакантный титул UFC в тяжёлом весе

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль сказал, кто, по его мнению, должен сразиться за вакантный пояс в тяжёлом весе (до 120 кг), оставленный британцем Томом Аспиналлом.

«UFC могли бы устроить бой Перейры и Хокита и получить очевидный номер один [в рейтинге]. Кто должен подраться за титул? Сириль и, возможно, Волков. Кажется, у него самый высокий рейтинг и серьёзная серия побед», — сказал Масвидаль в программе Deep Waters.

Ранее в команде Волкова заявили, что россиянин должен сразиться за вакантный титул UFC в тяжёлом весе.

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