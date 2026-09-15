Бывший глава Bellator анонсировал создание новой MMA-лиги

Бывший глава Bellator Скотт Кокер анонсировал создание новой MMA-организации, которая будет называться Ki MMA. Поединки будут проходить в ринге. Запуск турниров анонсирован на 2027 год.

Также в организации намерены провести Гран-при в полулёгком весе (до 65 кг) с участие 32 бойцов из Северной и Южной Америки, Азии и Европы. Каждый из континентов представит одного полуфиналиста.

«Турнир предназначен для перспективных спортсменов полулёгкого веса, чтобы вырастить следующую звезду. У идеального кандидата должно быть менее 10 боев, а возраст – от 18 до 25 лет. Будут некоторые исключения, но это идеальный кандидат, так что это движение в сторону молодёжи», — сказал Кокер на пресс-конференции.

В число кандидатов на проведение турниров вошли США, Ирландия, Венгрия, Бразилия, Япония, Корея, Италия и Франция.