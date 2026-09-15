Чемпионка мира по боксу осудила актрису Сидни Суини за рекламу ставок в обнажённом виде

Чемпионка мира по боксу по версии WBC во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), представляющая Австралию, Скай Николсон раскритиковала популярную американскую актрису Сидни Суини за сексуализацию спортсменок после того, как та снялась обнажённой в рекламе платформы спортивных прогнозов в кампании под слоганом «Только спорт». На видео и фотографиях она позирует без одежды, прикрывая тело баскетбольным мячом, теннисной ракеткой, бейсбольной битой и другим спортинвентарём.

«Это насмешка над женщинами в спорте. Есть большая разница между тем, чтобы выглядеть сексуально, занимаясь спортом, и тем, чтобы использовать секс для рекламы спорта. Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо выглядеть и заниматься спортом, нет ничего плохого и в том, чтобы подчёркивать свою женственность, при этом быть крутой спортсменкой. Рекламная кампания получила именно то, что хотела, но, честно говоря, этим компаниям нужно работать лучше. Хватит сексуализировать женщин в спорте!» – написала Николсон на своей странице в социальной сети.