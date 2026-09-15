Хамзат Чимаев признался, что даже не мог представить поражение в бою с Шоном Стриклендом

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, признался, что не мог даже представить, как проигрывает в бою с американцем Шоном Стриклендом. Их поединок стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей.

«Считаю, все бойцы лучше Шона Стрикленда… Я тысячу раз прокручивал этот бой в голове перед поединком. Даже представить себе не мог, что он сможет меня победить. Просто живучий, везучий», — сказал Чимаев в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

Ранее Чимаев заявил, что может взять паузу в карьере в ММА, если не подерётся до конца 2026 года.