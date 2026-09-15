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Хамзат Чимаев признался, что даже не мог представить поражение в бою с Шоном Стриклендом

Хамзат Чимаев признался, что даже не мог представить поражение в бою с Шоном Стриклендом
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Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, признался, что не мог даже представить, как проигрывает в бою с американцем Шоном Стриклендом. Их поединок стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Считаю, все бойцы лучше Шона Стрикленда… Я тысячу раз прокручивал этот бой в голове перед поединком. Даже представить себе не мог, что он сможет меня победить. Просто живучий, везучий», — сказал Чимаев в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

Ранее Чимаев заявил, что может взять паузу в карьере в ММА, если не подерётся до конца 2026 года.

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