32-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил, что его следующий бой станет главным событием турнира UFC.

«У UFC свои планы на меня, мне приходится отодвинуть всё в сторонку и погнаться за главной целью, за наследием, за главным событием – за пятираундовым боем в UFC, который я долго ждал, долго шёл к этому. Это одна из последних передач, в которых я буду участвовать, а дальше захожу в лагерь, всё, что мешает, убираю в сторону и держу газ», — сказал Шарабутдин Магомедов в интервью Камилу Гаджиеву на его YouTube-канале.