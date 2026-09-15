«Изобью тебя до полусмерти». Гарсия призвал Кроуфорда вернуться в бокс ради боя с ним

Действующий чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия заявил о желании заставить непобеждённого соотечественника Теренса Кроуфорда вернуться в бокс ради боя с ним, а также нелицеприятно высказался в его адрес.

«Никто не знает, кто он, ******, такой. Охрана даже не знала, кто он, *****, такой (имеется в виду то, что сотрудники службы безопасности изначально не пропускали Теренса на арену, где проходил бой Гарсии с Бенном. — Прим. «Чемпионата»). Теренс должен вернуться в бокс. Он ещё не сделал всего, что необходимо в этом спорте. Чувак, ты же знаешь, что у тебя ещё много дел. Он — завистливая сучка. Вот и всё. Ты меня не любишь? Отлично. Тогда давай подерёмся. К чёрту эту хрень с неприязнью, давай драться. Он ушёл на пенсию на бумаге, но не в душе. Он мне завидует. Я тебя изобью до полусмерти, выбью из тебя всю зависть. Как тебе такое?» — приводит слова Гарсии журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.