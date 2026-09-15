Дана Уайт ответил, что убедит Теренса Кроуфорда возобновить карьеру в боксе

Президент UFC и руководитель Zuffa Boxing Дана Уайт рассказал, что всё ещё заинтересован в возвращении непобеждённого американца Теренса Кроуфорда в бокс, а также предположил, в каком случае тот решит возобновить карьеру.

«Всегда есть какая-то сумма [которая может заставить человека изменить решение]. Думаю, для такого парня, как Кроуфорд, это больше, чем просто сумма — это правильный бой. Это поединок, который ему интересен, бросает ему вызов и заставляет его захотеть вернуться в тренировочный лагерь и оставить семью. Я также говорил с ним вчера, и он отлично проводит время с детьми и делает то, что все мы хотели бы делать.

Что думаю насчёт боя Теренса с Джароном Эннисом? Что ж, скажем так: Кроуфорд — это парень, которого мы определённо хотели бы вытащить из отставки, упирающегося и кричащего, и заставить снова драться. Посмотрим, что мы можем сделать», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.