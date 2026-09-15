«Моя вина, но есть жажда отомстить». Хамзат Чимаев — о поражении Стрикленду

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, поделился мыслями насчёт поражения в бою с американцем Шоном Стриклендом. Их поединок стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей.

«Я особо не задумывался о поражении, что проиграл и мотивация упала. Так же иду на работу, тренируюсь и делаю своё дело. Если так суждено, Всевышний будет забирать обратно. Если он написал, что без пояса, будем жить без пояса. А так [есть] жажда отомстить, зайти в клетку. Я как вышел из клетки, сразу сказал, что хочу обратно, чтобы опять с ним подраться.

Решение судей? Это всё равно моя вина. Надо было его удосрочить, тогда бы не было вопросов. Я не любитель судейских решений. Некоторые ребята говорят: «У меня рекорд 8-0, 10-0, а меня не подписывают в нормальные организации». Но у них 10-0 и все решения. Для крупной организации, которая платит деньги, для бизнеса это не так хорошо. Им не нравятся такие бойцы. Они хорошие, выступают на высоком уровне, но не рискуют. Их не любят. Такое не по мне», — сказал Чимаев в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.