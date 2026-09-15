Экс-чемпион UFC Сехудо проведёт дебютный бой по боксу с актёром из сериала «Эйфория»

39-летний победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо проведёт дебютный бой по правилам бокса с непобеждённым 20-летним боксёром, а также актёром Джейвоном Уолтоном на турнире лиги Misfits Boxing, который пройдёт 26 сентября в Майами (штат Флорида, США). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба Misfits Boxing

Джейвон Уолтон имеет в своём профессиональном рекорде три победы, ни одного поражения, а один поединок закончился ничьей. При этом Джейвон снимался в таких сериалах, как «Эйфория» и «Академия «Амбрелла».

У Сехудо в профессиональном рекорде в ММА 16 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и шесть поражений.