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Бахрам Муртазалиев проведёт следующий бой в декабре в России — инсайдер

Бахрам Муртазалиев проведёт следующий бой в декабре в России — инсайдер
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Бывший обладатель титула чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев проведёт следующий поединок 12 декабря в Екатеринбурге, Россия. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер Дэн Рафаэль на своей странице в социальной сети Х.

При этом на данный момент неизвестно, кто выступит его соперником.

Муртазалиеву 33 года. У Бахрама в профессиональном рекорде 23 победы, из которых 17 были одержаны нокаутом, и одно поражение. Российский боксёр дебютировал в качестве профессионала 31 мая 2014 года. В последний раз Бахрам боксировал на территории России — в Чечне — в апреле 2019 года в бою с аргентинцем Бруно Леонардо Ромэем, которого победил техническим нокаутом.

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