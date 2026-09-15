«Он напуган и знает, что я опасен». Гарсия заявил о желании подраться с Джервонтой Дэвисом

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия рассказал об интересе к проведению реванша с 31-летним непобеждённым экс-обладателем титула WBA в лёгком весе соотечественником Джервонтой Дэвисом.

«Я хочу это [поражение от Дэвиса] исправить. Но Джервонта этого не хочет, поскольку знает, что я опасен. Он не хочет драться в 66,6 кг, так что, по сути, говорить не о чем.

Ну, хорошо, ты одолел меня в 61 кг. Побей меня в полусреднем весе. Докажи, что ты действительно такой. Он не хочет доказывать это себе или мне. Джервонта немного напуган, не буду врать. Он проявляет боязнь [в отношении встречи со мной].

Я показал тебе, на что был готов пойти, когда ты держал этот спорт за яйца. Забавно, как всё переворачивается, но если ты остаёшься последовательным, всё всегда может перевернуться», — приводит слова Гарсии журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Первый бой между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией состоялся 22 апреля 2023 года. Поединок прошёл в Лас-Вегасе. Победу одержал Джервонта Дэвис техническим нокаутом в седьмом раунде.