«Ты злишься, потому что я ушёл на своих условиях». Кроуфорд ответил на критику Гарсии

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд ответил на критику в свой адрес со стороны чемпиона по версии WBC в полусреднем весе соотечественника Райана Гарсии, который также выразил желание провести бой с ним.

«Райан, ты забавный парень, скажу я тебе. Ты как киноперсонаж, вот почему с тобой вожусь. У тебя нет абсолютно ничего, чему мог бы завидовать, парень. Похоже, завидуешь как раз ты: злишься, потому что я ушёл на своих условиях. Ничего страшного, просто прими к сведению — и всё будет хорошо.

Ладно, Райан, я дам тебе спокойно жить, потому что у тебя и без меня слишком много людей, о которых надо беспокоиться, дружище! Девин Хейни, Кейшон Дэвис, Шакур Стивенсон, Ричардсон Хитчинс, Теофимо Лопес — вот о ком тебе нужно беспокоиться, а не обо мне. Хотя знаю: ты хочешь этот чек», — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети Х.