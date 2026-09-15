15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия сообщил, при каком условии проведёт реванш с Джервонтой Дэвисом

Райан Гарсия сообщил, при каком условии проведёт реванш с Джервонтой Дэвисом
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия заявил, что будет готов провести реванш с 31-летним непобеждённым экс-обладателем титула WBA в лёгком весе соотечественником Джервонтой Дэвисом только при условии, что он пройдёт в полусреднем весе (до 66,6 кг), а также подтвердил начало переговоров по этому поединку.

«Могу подтвердить, что Джервонта и Эл [Хэймон] связались с моей командой. Полусредний вес или ничего. И я хочу, чтобы он провёл разминочный бой и был в своей лучшей форме, когда мы будем драться. Ему нужно уладить кое-какие дела, но мы точно это устроим. Давай побьёмся», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети Х.

Первый бой между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией состоялся 22 апреля 2023 года. Поединок прошёл в Лас-Вегасе. Победу одержал Джервонта Дэвис техническим нокаутом в седьмом раунде.

Материалы по теме
Безумец или гений? Гарсия — самый странный боксёр современности
Безумец или гений? Гарсия — самый странный боксёр современности