Райан Гарсия сообщил, при каком условии проведёт реванш с Джервонтой Дэвисом

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия заявил, что будет готов провести реванш с 31-летним непобеждённым экс-обладателем титула WBA в лёгком весе соотечественником Джервонтой Дэвисом только при условии, что он пройдёт в полусреднем весе (до 66,6 кг), а также подтвердил начало переговоров по этому поединку.

«Могу подтвердить, что Джервонта и Эл [Хэймон] связались с моей командой. Полусредний вес или ничего. И я хочу, чтобы он провёл разминочный бой и был в своей лучшей форме, когда мы будем драться. Ему нужно уладить кое-какие дела, но мы точно это устроим. Давай побьёмся», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети Х.

Первый бой между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией состоялся 22 апреля 2023 года. Поединок прошёл в Лас-Вегасе. Победу одержал Джервонта Дэвис техническим нокаутом в седьмом раунде.