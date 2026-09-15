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В WBC отказались признавать Джея Опетайю чемпионом, несмотря на победу над Микаэляном

В WBC отказались признавать Джея Опетайю чемпионом, несмотря на победу над Микаэляном
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Руководство Всемирного боксёрского совета (WBC) приняло решение повысить временного чемпиона мира организации в первом тяжёлом весе поляка Михала Цесляка до абсолютного. Об этом сообщает пресс-служба WBC.

При этом непобеждённый чемпион мира по версии Zuffa Boxing в первом тяжёлом весе австралиец Джей Опетайя, который на минувших выходных победил чемпиона WBC немца армянского происхождения Ноэля Микаэляна, не был удостоен титула WBC, который должен был ему перейти. Причина, почему в WBC не стали вручать чемпионский пояс Джею, неизвестна.

Кроме того, в WBC сообщили, что первую обязательную защиту титула Михал должен провести против непобеждённого американца мексиканского происхождения Дэвида Бенавидеса. И победитель данного противостояния будет обязан провести поединок с Опетайей.

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