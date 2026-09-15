«Не откажусь». Непобеждённый чемпион мира по боксу заявил, что готов сразиться с Усиком

Непобеждённый действующий обладатель титула WBC в полутяжёлом весе, а также поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) рассказал о готовности принять поединок с непобеждённым бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях украинцем Александром Усиком (25-0, 16 КО/ТКО).

«Я отлично себя чувствую в первом тяжёлом весе. Мне не нужно гонять вес, никогда не чувствовал себя так классно, как в последнем поединке с Рамиресом. Поэтому мне хотелось бы оставаться действующим чемпионом мира в первом тяжёлом весе надолго. И если у нас будет вариант проведения боя с Усиком, не откажусь от него», — приводит слова Бенавидеса портал Boxing News.