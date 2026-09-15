15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не откажусь». Непобеждённый чемпион мира по боксу заявил, что готов сразиться с Усиком

«Не откажусь». Непобеждённый чемпион мира по боксу заявил, что готов сразиться с Усиком
Комментарии

Непобеждённый действующий обладатель титула WBC в полутяжёлом весе, а также поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) рассказал о готовности принять поединок с непобеждённым бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях украинцем Александром Усиком (25-0, 16 КО/ТКО).

«Я отлично себя чувствую в первом тяжёлом весе. Мне не нужно гонять вес, никогда не чувствовал себя так классно, как в последнем поединке с Рамиресом. Поэтому мне хотелось бы оставаться действующим чемпионом мира в первом тяжёлом весе надолго. И если у нас будет вариант проведения боя с Усиком, не откажусь от него», — приводит слова Бенавидеса портал Boxing News.

Материалы по теме
«Мы в отличной позиции». Уайт — о поединке Опетайи и Дэвида Бенавидеса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android