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«Это абсурд. Его нельзя не пожалеть». Биспинг упрекнул ММА-сообщество за критику Аспиналла

«Это абсурд. Его нельзя не пожалеть». Биспинг упрекнул ММА-сообщество за критику Аспиналла
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг упрекнул фанатов и бойцов за критику в адрес экс-обладателя титула UFC в категории до 120 кг соотечественника Тома Аспиналла, а также выразил надежду на его возвращение в ММА.

«Это действительно очень ужасно, и Тома нельзя не пожалеть. Он отличный парень. Аспиналл никогда ни о ком не говорил гадостей, в том числе и о своих соперниках. Так что то, что на него ополчились, поливают грязью, называют слабаком и говорят, что избегает вызовов — просто абсурд. Этому человеку очень, очень не повезло.… В моём случае всё произошло после боя, за пределами октагона. У Тома всё ещё есть путь к возвращению. Ему просто нужно не торопиться», — приводит слова Биспинга портал MMAJunkie.

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