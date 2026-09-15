«Это абсурд. Его нельзя не пожалеть». Биспинг упрекнул ММА-сообщество за критику Аспиналла

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг упрекнул фанатов и бойцов за критику в адрес экс-обладателя титула UFC в категории до 120 кг соотечественника Тома Аспиналла, а также выразил надежду на его возвращение в ММА.

«Это действительно очень ужасно, и Тома нельзя не пожалеть. Он отличный парень. Аспиналл никогда ни о ком не говорил гадостей, в том числе и о своих соперниках. Так что то, что на него ополчились, поливают грязью, называют слабаком и говорят, что избегает вызовов — просто абсурд. Этому человеку очень, очень не повезло.… В моём случае всё произошло после боя, за пределами октагона. У Тома всё ещё есть путь к возвращению. Ему просто нужно не торопиться», — приводит слова Биспинга портал MMAJunkie.