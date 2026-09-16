Нейт Диаз категорично ответил, был ли у него когда-либо конфликт с Исламом Махачевым

41-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз рассказал, был ли у него когда-либо конфликт с 34-летним действующим обладателем чемпионского пояса UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

«У меня никогда не было стычек с Исламом Махачевым. У меня вообще ни с кем не было стычек. Я пересекался с Хабибом в своё время, мы сцепились, но на этом всё», — приводит слова Диаза аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Диаза 21 победа и 13 поражений. В профи американский боец дебютировал в 2004 году. Спортсмен является обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу.