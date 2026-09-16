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«Дагестанцы скучно выступают и остаются в промоушене». Экс-боец UFC — о своём увольнении

«Дагестанцы скучно выступают и остаются в промоушене». Экс-боец UFC — о своём увольнении
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Бывший боец Bellator и UFC, выступающий в полусреднем и среднем весе, британец Майкл Пейдж заявил, что не понимает причин своего увольнения, намекнув на лицемерие руководства организации.

«Если проблема просто в стиле, тогда можно вспомнить борцов из Дагестана, которые пришли и на долгое время фактически захватили всё. В какой-то момент то, что люди видели в их исполнении, тоже воспринималось как довольно скучное зрелище. Тем не менее этим парням позволяют оставаться в организации, они по-прежнему там», — приводит слова Пейджа аккаунт Dovy в социальной сети Х.

На данный момент Майкл шёл в североамериканской организации на серии из четырёх побед, взяв верх над Шарой Буллетом, Джаредом Каннонье, Сэмом Паттерсоном и Нурсултоном Рузибоевым.

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