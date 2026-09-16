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Абубакар Нурмагомедов впервые за 3,5 года проведёт бой по правилам ММА на турнире PFL

Абубакар Нурмагомедов впервые за 3,5 года проведёт бой по правилам ММА на турнире PFL
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Бывший боец UFC, выступавший в полусреднем весе, россиянин Абубакар Нурмагомедов проведёт следующий поединок по правилам смешанных единоборств с представителем Австралии Дэвидом Мартинесом на турнире PFL, который состоится 14 ноября в Дубае, ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба PFL.

Фото: Пресс-служба PFL

В профессиональном рекорде Абубакара в ММА 17 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, четыре поражения, а один поединок закончился ничьей. В качестве профи Нурмагомедов дебютировал в октябре 2011 года. Последний поединок по правилам ММА Абубакар провёл 4 июня 2023 года в UFC. В этом бою Абубакар уступил бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу раздельным решением судей.

В профессиональном рекорде Дэвида в смешанных единоборствах 17 побед, а также шесть поражений. Последний бой Мартинес провёл 16 апреля 2026 года на турнире PFL Belfast, где победил греческого бойца Янниса Бахара сабмишеном во втором раунде.

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