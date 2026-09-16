«Я не призывал к остановке». Макгрегор не согласен со своим поражением в бою с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор выразил несогласие со своим поражением в реванше с экс-обладателем титула UFC в категории до 66 кг и пояса BMF американцем Максом Холлоуэем. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада) и завершилось победой Макса техническим нокаутом в первом раунде (отказ Конора продолжать бой из-за травмы ноги).

«Скажу вам так: это не я призывал остановить бой. Это не я просил его прекратить. Если я с тобой дерусь, а ты ищешь судью, призывая его остановить поединок — кто тогда останавливает бой?! Не прекращай. Бой только начался. Но всё нормально. Мы делаем свою работу, и не сходим с пути, чтобы добиться возмездия», — приводит слова Макгрегора портал MMA Mania.