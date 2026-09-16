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«Я не призывал к остановке». Макгрегор не согласен со своим поражением в бою с Холлоуэем

«Я не призывал к остановке». Макгрегор не согласен со своим поражением в бою с Холлоуэем
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор выразил несогласие со своим поражением в реванше с экс-обладателем титула UFC в категории до 66 кг и пояса BMF американцем Максом Холлоуэем. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада) и завершилось победой Макса техническим нокаутом в первом раунде (отказ Конора продолжать бой из-за травмы ноги).

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Скажу вам так: это не я призывал остановить бой. Это не я просил его прекратить. Если я с тобой дерусь, а ты ищешь судью, призывая его остановить поединок — кто тогда останавливает бой?! Не прекращай. Бой только начался. Но всё нормально. Мы делаем свою работу, и не сходим с пути, чтобы добиться возмездия», — приводит слова Макгрегора портал MMA Mania.

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