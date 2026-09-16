Четыре бойца подписали контракты с UFC после турнира DWCS

Четверо бойцов получили контракты с UFC после шестой недели десятого сезона DWCS.

Майтон Перейра (9–3) нокаутировал Зивана Ханта за 45 секунд в полусреднем весе.

Игорь Кавальканти (14–2) остановил Оскара Равелло техническим нокаутом на 1:38 первого раунда в среднем весе.

Акбар Абдуллаев (14–0) нокаутировал Эднилсона Сантоса всего за 19 секунд в лёгком весе.

Луис Эрнандес (8–0) заставил Уго Гийона сдаться удушением на 1:01 второго раунда в среднем весе.

Пятый победитель турнира, Тейшон Уильямс, одержал победу по решению, но не получил предложение контракта.