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Арман Царукян и Маурисио Руфи провели дуэль взглядов

Арман Царукян и Маурисио Руфи провели дуэль взглядов
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Российско-армянский боец лёгкого веса UFC Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи перед своим поединком провели дуэль взглядов. Бой состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США). Поединок пройдёт в категории до 70 кг.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи
Дуэль взглядов Царукяна и Руффи

Дуэль взглядов Царукяна и Руффи

Фото: скриншот из трансляции

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Руффи 30 лет. Маурисио — бразильский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории.

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