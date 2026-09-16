Царукян выйдет на бой с Руффи в шортах с изображением флага Армении

Российско-армянский боец лёгкого веса UFC Арман Царукян выйдет на бой с бразильцем Маурисио Руффи в шортах с изображением флага Армении.

Шорты Армяна Царукяна с изображением флага Армении Фото: из соцсети

Бой пройдёт 20 сентября на UFC 331 в Лос-Анджелесе в категории до 70 кг.

Руффи 30 лет. Маурисио — бразильский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. У Руффи 14 побед и два поражения.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.