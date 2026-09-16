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Экс-чемпион UFC: Топурия проиграл самому себе в бою с Гейджи

Экс-чемпион UFC: Топурия проиграл самому себе в бою с Гейджи
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Бывший чемпион UFC бразилец Александр Пантожа прокомментировал поражение грузина Илии Топурии в поединке с американцем Джастином Гейджи, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

«Не знаю наверняка, что произошло, но, думаю, Топурия знает, что в каком-то смысле проиграл самому себе. Очевидно, Гейджи победил, но я считаю, что Топурия был слишком уверен в себе.

Могу сказать одно: если вы хотите чему-то научиться, удар по лицу это отличный урок. Вы можете считать себя лучшим в мире, но стоит кому-то ударить вас по лицу, приходит осознание, что это не так», — приводит слова Пантожи издание AS.

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