Царукян подтвердил, что Чимаев будет его угловым в бою с Руффи

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян подтвердил, что бывший чемпион организации соотечественник Хамзат Чимаев будет его угловым в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«В моём углу будут Хамзат Чимаев, Джорджо (Геворг) Петросян и Парумпа (Маркос да Матта). В этот раз не будет Романа Калантаряна», — приводит слова Царукяна издание «Матч ТВ».

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).