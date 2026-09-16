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Пейдж — об увольнении из UFC: не ожидал, что всё так обернётся, это неуважительно

Пейдж — об увольнении из UFC: не ожидал, что всё так обернётся, это неуважительно
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Британский боец Майкл Пейдж высказался об увольнении из UFC, несмотря на победную серию.

«У меня были цели. Несмотря ни на что, я побеждал в своих боях, а это говорит мне о том, что ты остаёшься при деле. Такова суть спорта – успех должен открывать больше возможностей.

Я рассчитывал, что мы сядем за стол переговоров. Я предполагал, что мне просто скажут: «Послушай, мы можем продлить контракт, но он будет намного меньше», — и мы бы отталкивались от этого. Но я не ожидал, что всё обернётся вот так. Я посчитал это довольно неуважительным, если честно», — сказал Пейдж в подкасте The Ariel Helwani Show.

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