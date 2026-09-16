Гейбл Стивсон заявил, что Джон Джонс может вернуться в UFC

Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Гейбл Стивсон считает, что его наставник и бывший чемпион организации в двух весовых категориях соотечественник Джон Джонс может возобновить карьеру.

«Думаю, Джон хотел бы вернуться. Возможно, тот факт, что пояс освободился, разжёг в нём огонь. Я видел, на что он способен, и знаю, что он способен выступать на высочайшем уровне. Возможно, его время снова придёт, думаю, так и будет», — приводит слова Стивсона RMC Sport Combat.

Напомним, последний поединок Джонс провёл в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, победив техническим нокаутом экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.