«Ну как он может догнать?» Царукян — о сравнениях Махачева с Джонсом

Российско-армянский боец лёгкого веса UFC Арман Царукян ответил, может ли действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев обойти по достижениям американца Джона Джонса.

– На твой взгляд, Ислам Махачев в списке великих уже догнал Джонса?

– Нет, как может он догнать? Ну, если по математике смотреть.

– Что имеешь в виду?

– Защиты титула.

– Понятно, что у Джонса больше. Но у Ислама всё-таки есть защита во втором весе, и не против Миочича, а против реально топового бойца.

– А что, Миочич – не топовый боец?

– Ну, на тот момент уже были вопросы, давать ему титульный бой или нет.

– Не знаю, у каждого своё мнение. Мне кажется, пока что ещё никто не побил рекорд Джона Джонса. Я буду рад, если Ислам побьёт, — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».