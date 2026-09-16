Промоутер Бивола назвал сроки возможного третьего поединка с Бетербиевым

Генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Герман Титов высказался о сроках возможного третьего поединка между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«В декабре могла быть трилогия, но тогда Дмитрия лишили бы титула WBO. Были переговоры на апрель 2027-го. На RCC Boxing. Планируем в Челябинске, под открытие арены РМК», — сказал Титов в подкасте «ДВИЖ БОРЦА 5».

Первый поединок Бивола и Бетербиева состоялся в октябре 2024 года и завершился победой уроженца Чеченской Республики большинством судейским голосов. Реванш состоялся в феврале 2025-го, и на этот раз Бивол победил большинством судейским голосов.