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Промоутер Бивола назвал сроки возможного третьего поединка с Бетербиевым

Промоутер Бивола назвал сроки возможного третьего поединка с Бетербиевым
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Генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Герман Титов высказался о сроках возможного третьего поединка между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«В декабре могла быть трилогия, но тогда Дмитрия лишили бы титула WBO. Были переговоры на апрель 2027-го. На RCC Boxing. Планируем в Челябинске, под открытие арены РМК», — сказал Титов в подкасте «ДВИЖ БОРЦА 5».

Первый поединок Бивола и Бетербиева состоялся в октябре 2024 года и завершился победой уроженца Чеченской Республики большинством судейским голосов. Реванш состоялся в феврале 2025-го, и на этот раз Бивол победил большинством судейским голосов.

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