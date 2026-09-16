«Ты станешь огромной звездой». Дана Уайт восхитился нокаутом бойца из Кыргызстана на DWCS

Генеральный директор UFC Дана Уайт высоко оценил победу Акбара Абдуллаева, представляющего Кыргызстан, в поединке с бразильцем Эднилсоном Сантосом на минувшем турнире Претендентской серии (Dana White’s Contender Series (DWCS).

«Этот удар звучал как бейсбольная бита. Пойду на риск и назову тебя лучшим талантом, выступавшим на этом шоу за 10 лет. Думаю, ты станешь огромной звездой и очень большой угрозой в этом спорте. Не могу дождаться твоего следующего боя. Добро пожаловать в UFC», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Акбару Абдуллаеву 28 лет. Уроженец Кыргызстана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения.