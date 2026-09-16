15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты станешь огромной звездой». Дана Уайт восхитился нокаутом бойца из Кыргызстана на DWCS

«Ты станешь огромной звездой». Дана Уайт восхитился нокаутом бойца из Кыргызстана на DWCS
Комментарии

Генеральный директор UFC Дана Уайт высоко оценил победу Акбара Абдуллаева, представляющего Кыргызстан, в поединке с бразильцем Эднилсоном Сантосом на минувшем турнире Претендентской серии (Dana White’s Contender Series (DWCS).

«Этот удар звучал как бейсбольная бита. Пойду на риск и назову тебя лучшим талантом, выступавшим на этом шоу за 10 лет. Думаю, ты станешь огромной звездой и очень большой угрозой в этом спорте. Не могу дождаться твоего следующего боя. Добро пожаловать в UFC», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Акбару Абдуллаеву 28 лет. Уроженец Кыргызстана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Четыре бойца подписали контракты с UFC после турнира DWCS
Комментарии