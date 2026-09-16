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Экс-боец UFC: то, чего добился Перейра, потрясающе, но это в прошлом

Экс-боец UFC: то, чего добился Перейра, потрясающе, но это в прошлом
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Бывший боец UFC американец Мэтт Браун считает, что карьера экс-чемпиона организации в двух весовых категориях бразильца Алекса Перейры находится в неопределённом положении.

«Знаю, то, чего он добился, потрясающе. Но это в прошлом. Теперь он тяжеловес. Если он проиграет дважды, то не подерётся с Томом Аспиналлом, когда Том Аспиналл вернётся. Не знаю, как это скажется на его перспективах. И я не знаю, какие большие бои можно устроить после этого. Вот что я имею в виду, когда говорю о его статусе», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.

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