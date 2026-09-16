Инсайдер: Илия Топурия будет готов провести следующий бой в UFC к февралю 2027 года

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях грузин Илия Топурия будет готов провести следующий поединок не раньше февраля 2027 года, сообщает журналист Альваро Колменейро.

«Я поговорил с Хесусом Гальо, тренером Илии Топурии по физической подготовке. Он сказал мне, что Илия постепенно возвращается к тренировкам в Майами и что «он будет готов подраться начиная с февраля.

Двумя основными вариантами для его возвращения остаются Джастин Гейджи или Пэдди Пимблетт, хотя его команда будет настаивать на реванше с Гейджи», — написал Колменейро в социальной сети X (ранее Twitter).

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг). Всего на его счету в организации девять побед и одно поражение (от Гейджи).