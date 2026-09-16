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Царукян объяснил, почему ему пришлось сменить номер телефона перед боем с Руффи

Царукян объяснил, почему ему пришлось сменить номер телефона перед боем с Руффи
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Российско-армянский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян признался, что ему пришлось сменить номер телефона перед боем с бразильцем Маурисио Руффи из-за людей, просящих у него билеты на шоу.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Сколько людей попросили у меня билеты? Много. Я сменил свой номер. Даже когда я зашёл в Starbucks, меня встретил парень из FedEX и сказал: «Я приду из-за тебя. Я поставил 100 долларов на тебя». Я и сказал: «Окей, хорошая работа», — сказал Царукян в интервью Full Send MMA.

Напомним, поединок Царукяна и Руффи состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

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