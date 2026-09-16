«Он не хочет драться с борцами». Арман Царукян ответил на провокацию Джастина Гейджи
Российско-армянский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян отреагировал на заявление действующего чемпиона дивизиона американца Джастина Гейджи.
Ранее Гейджи заявил, что будет болеть против Царукяна в его поединке с бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).
«Джастин Гейджи, он никогда не произносит моё имя, и он болеет за победу Маурисио Руффи, ведь он получит более лёгкий бой стилистически. Потому что он не хочет драться с борцами», — сказал Арман Царукян в интервью Full Send MMA.
Видео: двойные чемпионы UFC.