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«Он не хочет драться с борцами». Арман Царукян ответил на провокацию Джастина Гейджи

«Он не хочет драться с борцами». Арман Царукян ответил на провокацию Джастина Гейджи
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Российско-армянский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян отреагировал на заявление действующего чемпиона дивизиона американца Джастина Гейджи.

Ранее Гейджи заявил, что будет болеть против Царукяна в его поединке с бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Джастин Гейджи, он никогда не произносит моё имя, и он болеет за победу Маурисио Руффи, ведь он получит более лёгкий бой стилистически. Потому что он не хочет драться с борцами», — сказал Арман Царукян в интервью Full Send MMA.

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