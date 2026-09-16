Рой Джонс — о поражении Бенна в бою с Гарсией: он не станет чемпионом мира

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший прокомментировал поражение британца Конора Бенна в поединке с обладателем титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцем Райаном Гарсией.

«Он не станет чемпионом мира, нет. Но он заработает много денег за то, чем занимается. Многие парни мечтали о такой судьбе. Ему повезло оказаться в ситуации, где он может провести ещё два боя на топ-уровне. На его месте я бы вернулся и завершил трилогию с Крисом Юбэнком. Затем провёл бы ещё бой, и всё. Ему нужно заработать деньги и уйти. Это наилучший вариант», — приводит слова Джонса Parimatch.