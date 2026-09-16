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Кёртис Блэйдс назвал приоритетных соперников после победы над Кортес-Акостой

Кёртис Блэйдс назвал приоритетных соперников после победы над Кортес-Акостой
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Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Кёртис Блэйдс прокомментировал победу в поединке с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 288 в Глендейле (США).

«Рейтинги больше ничего для меня не значат. Я больше их не уважаю. Даже не буду их смотреть. Да я и не знаю, где кто находится, но надеюсь, что следующим получу соперника из топ-5.

С возрастом уже перестаёшь хотеть драться со всеми, потому что вы всегда можете травмироваться. Можно сломать руку, палец на ноге, всё что угодно… Так что да, я не буду драться с всеми. Я согласился на этот бой, потому что соперник стоял выше меня в рейтинге и был на подъёме, несмотря на то что проиграл Волкову», — приводит слова Блэйдса издание MMAJunkie.

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