Царукян рассказал, как отобразил Россию и Армению на своих шортах перед боем на UFC 331

Российско-армянский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал о шортах, в которых 19 сентября выйдет на поединок с бразильцем Маурисио Руффи в рамках турнира UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Очень красивые шорты. Они чёрные… Медведь как символ России, тут армянские горы, флаг [Армении], логотип Бэтмена… Отличные кастомные шорты, спасибо UFC, Venom, всем, кто это сделал», — сказал Царукян в интервью пресс-службе UFC.

Права на видео принадлежат UFC.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

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Видео: легенды UFC из России.