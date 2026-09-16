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Царукян рассказал, как отобразил Россию и Армению на своих шортах перед боем на UFC 331

Царукян рассказал, как отобразил Россию и Армению на своих шортах перед боем на UFC 331
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Российско-армянский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал о шортах, в которых 19 сентября выйдет на поединок с бразильцем Маурисио Руффи в рамках турнира UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Очень красивые шорты. Они чёрные… Медведь как символ России, тут армянские горы, флаг [Армении], логотип Бэтмена… Отличные кастомные шорты, спасибо UFC, Venom, всем, кто это сделал», — сказал Царукян в интервью пресс-службе UFC.

Права на видео принадлежат UFC.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

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