Брайан Ортега объяснил срыв реванша с Ренато Мойкано на UFC 331

Бывший претендент на титул UFC американец Брайан Ортега прокомментировал срыв реванша с бразильцем Ренато Мойкано, который должен был состояться 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Тяжёлый удар. Мне приходится сняться с боя из-за швов над глазом. У меня был нормальный вес, я тренировался изо всех сил, если честно, это один из лучших лагерей, что у меня были. С нетерпением ждал поединка дома, в Лос-Анджелесе, перед своей семьёй, друзьями и всеми, кто меня поддерживает. Мой следующий бой уже скоро, я немедленно возвращаюсь к тренировкам», — написал Ортега в социальных сетях.

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