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Макгрегор: передо мной стоит задача совершить величайшее возвращение в истории спорта

Макгрегор: передо мной стоит задача совершить величайшее возвращение в истории спорта
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что по-прежнему рассматривает возвращение к карьере в смешанных единоборствах после лечения разрыва передней крестообразной связки (ПКС) и восстановления повреждённого мениска.

«Передо мной стоит эта задача совершить величайшее возвращение в истории спорта», — приводит слова Макгрегора портал MMA Mania.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Макгрегор разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе, а также экс-обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Поединок завершился победой Благословенного победой техническим нокаутом в первом раунде. Для Конора это поражение стало третьим подряд.

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