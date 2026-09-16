Макгрегор: передо мной стоит задача совершить величайшее возвращение в истории спорта

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что по-прежнему рассматривает возвращение к карьере в смешанных единоборствах после лечения разрыва передней крестообразной связки (ПКС) и восстановления повреждённого мениска.

«Передо мной стоит эта задача совершить величайшее возвращение в истории спорта», — приводит слова Макгрегора портал MMA Mania.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Макгрегор разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе, а также экс-обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Поединок завершился победой Благословенного победой техническим нокаутом в первом раунде. Для Конора это поражение стало третьим подряд.