«Открыт к поединку». Арман Царукян заявил, что готов сразиться с многообещающим бойцом UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян оценил дебютный бой в UFC бывшего чемпиона лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг француза марокканского происхождения Салахдина Парнасса с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером, а также дал предварительное согласие на проведения поединка с ним. Их противостояние возглавило турнир UFC Fight Night 287 в Париже и завершилось победой Салахдина нокаутом в первом раунде.

«К сожалению, я не смотрел бои Салахдина Парнасса, но видел нокаут, которым он победил Дэна Хукера. Это был невероятный финал. Он действительно отлично дебютировал в UFC, и я с нетерпением жду, что Салахдин покажет дальше в этом дивизионе. Возможно, однажды мы сразимся, я открыт для боя с кем угодно», — приводит слова Царукяна портал ActuMMA.