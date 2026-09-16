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«Открыт к поединку». Арман Царукян заявил, что готов сразиться с многообещающим бойцом UFC

«Открыт к поединку». Арман Царукян заявил, что готов сразиться с многообещающим бойцом UFC
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян оценил дебютный бой в UFC бывшего чемпиона лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг француза марокканского происхождения Салахдина Парнасса с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером, а также дал предварительное согласие на проведения поединка с ним. Их противостояние возглавило турнир UFC Fight Night 287 в Париже и завершилось победой Салахдина нокаутом в первом раунде.

UFC 2026. UFC Fight Night 287, Париж, Франция
Дэн Хукер — Салахдин Парнасс (W)
06 сентября 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Дэн Хукер
Окончено
TKO
Салахдин Парнасс

«К сожалению, я не смотрел бои Салахдина Парнасса, но видел нокаут, которым он победил Дэна Хукера. Это был невероятный финал. Он действительно отлично дебютировал в UFC, и я с нетерпением жду, что Салахдин покажет дальше в этом дивизионе. Возможно, однажды мы сразимся, я открыт для боя с кем угодно», — приводит слова Царукяна портал ActuMMA.

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