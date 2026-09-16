Йоэль Ромеро: плохо себя чувствую из-за того, что случилось в России

48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро рассказал, что был опечален результатом поединка на голых кулаках с россиянином Вагабом Вагабовым, который прошёл 28 марта на турнире IBA Bare Knuckle 4 и завершился победой Вагабова единогласным решением судей.

«Меня там [на ринге] не было. Нехорошо так говорить, поскольку считаю себя верующим человеком, но если вы меня спрашиваете, мне следует быть откровенным. Я плохо себя чувствую из-за того, что произошло в России, не позволю этому повториться. Мы приняли необходимые меры предосторожности, чтобы это не повторилось снова.

Я не еду в Манчестер устраивать Санкт-Петербург, нет. Этого не будет. Я позаботился об этом и продолжаю об этом заботиться. Говорил вам — это мой последний олимпийский цикл. Посмотрите, что произошло в моём последнем олимпийском цикле. Посмотрите. Я вернулся с той же дисциплиной и той же самоотдачей. Говорил вам, что уйду на пенсию в 52 года и на вершине», — приводит слова Ромеро портал MMAJunkie.