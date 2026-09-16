«Просто зверь, верю в него». Карлос Пратес поделился впечатлением от тренировки с Амосовым

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес поделился впечатлениями от тренировки с бывшим обладателем чемпионского пояса Bellator в категории до 77 кг, а ныне бойцом UFC украинцем Ярославом Амосовым.

«Чувак, я очень верю в Амосова. Он высококлассный боец. Однажды тренировался с ним в зале Tiger Muay Thai & MMA. В то время он ещё не был чемпионом Bellator, даже не знаю, помнит ли он об этом. Но, брат, я увидел вот что: когда он делает тейкдаун, ты видишь его, но не можешь остановить. Этот чувак просто зверь», — сказал Пратес в видео на YouTube-канале Podcast Connect Cast и Cortes do Connect Cast [OFICIAL].