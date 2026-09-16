Арман Царукян ответил, в каком случае получит бой за титул UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сообщил, что станет следующим претендентом на титул UFC в случае, если одержит победу в бою с бразильцем Маурисио Руффи. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 20 сентября в Лос-Анджелесе, США.

— Знаю, что подраться в следующем бою за титул UFC — это то, чего ты хочешь. Тебе гарантировали или обещали бой за титул, если ты выиграешь в поединке с Руффи?

— Да, руководство так сказало, — сказал Царукян в интервью TNT Sports.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Маурисио 30 лет. В своём профессиональном поединке Руффи имеет 14 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и два поражения.