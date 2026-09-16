«100% она будет. Мы ещё встретимся». Нейт Диаз — о трилогии с Макгрегором

41-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз (21-14, 5 КО/ТКО) допустил проведение трилогии с именитым экс-чемпионом UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландцем Конором Макгрегором (22-7, 19 КО/ТКО).

«100%. У нас будет трилогия. Когда он в деле, то я тоже. Мы встретимся», — приводит слова Диаза аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Первый бой между Конором Макгрегором и Нейтом Диазом, который прошёл на турнире UFC 196, завершился победой Диаза удушающим приемом во втором раунде, а второй бой, состоявшийся на турнире UFC 202, победой Макгрегора решением большинства судей.